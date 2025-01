Darío Osorio: Quería volver a jugar lo más rápido posible

El volante chileno Darío Osorio marcó el mejor gol de la séptima fecha de Europa League en la victoria de Midtjylland 2-0 sobre Ludogorets y luego contó que tenía ganas de volver a jugar cuanto antes tras superar una lesión.

Sobre la anotación, expresó a las redes del club que "fue un buen gol, gracias a Dios pude ayudar al equipo, y justo fue un gol en mi cumpleaños, fue mejor (Osorio está de cumpleaños este viernes y la entrevista la otorgó luego de la medianoche)".

"Quería volver lo más rápido posible, incluso quería volver a jugar con Porto, pero no me dejaron; solo quería volver a jugar y entrenar, hacer esto que es lo que más me gusta", señaló el jugador formado en U. de Chile.

Finalmente, explicó que "hay que mejorar lo que nos costó hoy y las virtudes que tenemos, vamos a trabajar en la semana para que salga todo bien".