Midtjylland de Osorio arrancó la fase de liga de Europa League con triunfo ante Sturm Graz
El chileno estuvo ausente debido a una lesión que lo tiene de baja.
El chileno estuvo ausente debido a una lesión que lo tiene de baja.
FC Midtjylland, equipo del lesionado Darío Osorio, venció 2-0 a Sturm Graz como local en su debut en la fase de liga de la Europa League, que inició este miércoles.
El conjunto danés se adelantó rápidamente con un autogol de Oliver Christensen en el minuto 7. Sobre el final, Ousmane Diao (88') aseguró el triunfo para la escuadra danesa.
El próximo partido de FC Midtjylland en el torneo internacional será de visita frente a Nottingham Forest el jueves 2 de octubre a las 16:00 horas (19:00 GMT), mientras que Sturm Graz recibirá a Rangers de Escocia en el mismo horario.
DÉBAT | Alors, but de Franculino Djú ou CSC ?🧐— Nordisk Football (@NordiskFootball) September 24, 2025
Selon nous, la frappe prend la direction du but. Il devrait donc être accordé à l’attaquant du club danois.🇩🇰
pic.twitter.com/jJ8CcaZ6Ab
ARQUERITO TIME... Floja respuesta de Christensen tras el cabezazo de Osman Diao en el 2-0 de Midtjylland ante Sturm Graz.— SportsCenter (@SC_ESPN) September 24, 2025
📺 Toda la #UEL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/RWfLFkOtcD