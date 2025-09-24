Midtjylland de Osorio arrancó la fase de liga de Europa League con triunfo ante Sturm Graz

FC Midtjylland, equipo del lesionado Darío Osorio, venció 2-0 a Sturm Graz como local en su debut en la fase de liga de la Europa League, que inició este miércoles.

El conjunto danés se adelantó rápidamente con un autogol de Oliver Christensen en el minuto 7. Sobre el final, Ousmane Diao (88') aseguró el triunfo para la escuadra danesa.

El próximo partido de FC Midtjylland en el torneo internacional será de visita frente a Nottingham Forest el jueves 2 de octubre a las 16:00 horas (19:00 GMT), mientras que Sturm Graz recibirá a Rangers de Escocia en el mismo horario.

