Tópicos: Deportes | Fútbol | Europa League

Osorio volvió a sumar minutos en el triunfo de Midtjylland a Nottingham Forest en Europa League

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El volante nacional regresó de la lesión muscular que lo afectó en la última fecha de las Clasificatorias.

 EFE
Midtjylland sumó un importante triunfo por 3-2 de visita ante Nottingham Forest por la segunda fecha de Europa League, la cual estuvo marcada por el regreso de Darío Osorio tras superar problemas musculares.

En un primer tiempo lleno de emociones, Ousmane Diao abrió la cuenta para elenco danés a los 18' y solo cuatro minutos más tarde Den Ndoye (22') igualó las acciones. Asimismo en el 24' Mads Bech volvió a poner en ventaja a Midtjylland.

La vuelta del chileno a la acción se dio a los 58', tras ingresar por Aral Simsir, y tras una gran jugada personal que comenzó en campo propio, Osorio asistió a Valdemar Byskov para poner el 3-1 transitorio en el minuto 89.

Finalizando el partido, Chris Wood, a quién le anularon dos goles por posición de adelanto, marcó el 3-2 definitivo desde el punto penal.

De este modo, el equipo del chileno se instaló momentáneamente en el segundo puesto con 6 unidades y su próximo desafío será contra Copenhague por le fecha 11 de la liga danesa el domingo 5 de octubre a las 13:00 horas (16:00 GMT).

 

En portada