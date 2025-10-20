Everton entregó buenas noticias sobre Ignacio González tras su conmoción cerebral

Everton de Viña del Mar, a través de un comunicado, entregó el parte médico de Ignacio González tras las fracturas faciales que sufrió en la última jugada del partido contra Universidad Católica en el Estadio Sausalito, justo en el momento de la invasión de barristas que suspendió el final del cotejo.

El club ratificó que, producto del violento choque con Fernando Zampedri, González tuvo una conmoción cerebral y "una serie de fracturas de macizo facial".

Afortunadamente, se aclaró que las lesiones fueron "sin compromiso cerebral ni neurológico" y se espera que el jugador reciba el alta médica para dejar la Clínica Reñaca dentro de las próximas 24 horas.

Por otro lado, Everton informó que su plantel, cuerpo técnico y staff no recibieron agresiones por los desadaptados hinchas que saltaron a la cancha para increpar al equipo.

El propio "Nacho" González utilizó su cuenta de Instagram para agradecer los mensajes de apoyo tras sus lesiones.

"Muchas gracias a todos los que me han escrito. Estoy sin teléfono, en reposo. Volveremos más fuertes. Muchas gracias a todos", escribió en una 'historia'.