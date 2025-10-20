Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago15.7°
Humedad58%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Everton

Everton entregó buenas noticias sobre Ignacio González tras su conmoción cerebral

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El arquero se encuentra en reposo y a la espera del alta luego del partido con la UC.

Everton entregó buenas noticias sobre Ignacio González tras su conmoción cerebral
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Everton de Viña del Mar, a través de un comunicado, entregó el parte médico de Ignacio González tras las fracturas faciales que sufrió en la última jugada del partido contra Universidad Católica en el Estadio Sausalito, justo en el momento de la invasión de barristas que suspendió el final del cotejo.

El club ratificó que, producto del violento choque con Fernando Zampedri, González tuvo una conmoción cerebral y "una serie de fracturas de macizo facial".

Afortunadamente, se aclaró que las lesiones fueron "sin compromiso cerebral ni neurológico" y se espera que el jugador reciba el alta médica para dejar la Clínica Reñaca dentro de las próximas 24 horas.

Por otro lado, Everton informó que su plantel, cuerpo técnico y staff no recibieron agresiones por los desadaptados hinchas que saltaron a la cancha para increpar al equipo.

El propio "Nacho" González utilizó su cuenta de Instagram para agradecer los mensajes de apoyo tras sus lesiones.

"Muchas gracias a todos los que me han escrito. Estoy sin teléfono, en reposo. Volveremos más fuertes. Muchas gracias a todos", escribió en una 'historia'.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada