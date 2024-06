Everton sobre Cabral: No nos podemos hacer cargo de trascendidos

Durante la conferencia de prensa del refuerzo Eduardo Bauermann, desde Everton salieron al paso de los rumores sobre un fichaje de Luciano Cabral, con paños fríos respecto al mercado de pases.

Gustavo Dalsasso, ídolo y director deportivo "ruletero", comentó que "como es política del club, nos abocamos a presentar a Eduardo. Ahora con la directiva vamos a preparar el partido con San Luis (en Copa Chile), que es el partido más cercano que tenemos".

"No nos podemos hacer cargo de algunos trascendidos. No nos hace bien, porque genera expectativas y un montón de cosas. A nuestros hinchas, darle la tranquilidad y certeza de la presentación de Eduardo. De ahí, por distintos medios vamos a ir informando", agregó.

El gerente deportivo Gianni Michelini complementó que "es un mercado que se está moviendo y no vamos a decir cosas que no sean oficiales ni que sean trascendidos, porque no nos manejamos de esa manera".

"Es tan importante el Grupo Pachuca que cada nombre que sale de acá significa una estrategia distinta para cada club tocado. Si un jugador normalmente tiene una cotización, si está interesado el Grupo Pachuca, se va a duplicar, por lo menos".

"Entonces, tenemos que ser inteligentes en cómo nos movemos y cuando sea el momento necesario se van a enterar de quién, efectivamente, viene a fortalecer y sumarse a Everton. Un cupo para una copa internacional es el objetivo primordial", cerró respecto al tema.

El gerente coquimbano Pablo Ramírez descartó negociaciones con Everton por Cabral, pero confirmó acercamientos con su controlador, el mencionado Grupo Pachuca, siendo posible la operación a través de la matriz mexicana. Sin embargo, todo sigue en una teleserie que también mantiene involucrado a Colo Colo como interesado por el jugador.