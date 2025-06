David Pizarro: Si a Pellegrini le toca volver a Chile, estoy a disposición de él

Tras su participación en el partido benéfico de Cristóbal Campos, el exvolante nacional David Pizarro alzó la voz y se postuló al cuerpo técnico de La Roja en caso de darse un eventual arribo de Manuel Pellegrini en el futuro.

"Si algún día le toca volver a Manuel (a Chile), estoy a disposición de él, porque yo también sigo a ese tipo de profesionales; serios", señaló a la prensa en el Bicentenario de La Florida.

"Si nos toca equivocarnos, nos vamos por donde venimos", agregó, destacando la línea que sigue el "Ingeniero".

Sobre el momento actual del fútbol chileno, Pizarro indicó: "Está a la vista que no estamos bien. No se están haciendo las cosas bien desde los cimientos, y esto viene desde hace mucho tiempo. Si no tenemos los pilares, la casa se va a venir abajo siempre".

"Es lamentable, porque siempre fuimos rivales de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay... y vernos hoy, en la etapa que estamos viviendo, no es fácil", sumó.

Finalmente, el "Fantasista" apuntó que "de verdad se necesita un examen de conciencia importante –de gente que quiera trabajar– y que de una vez por todas prevalezca el talento por sobre el dinero".