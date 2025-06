¡Enorme! Cristóbal Campos volvió a las canchas en emotivo partido a beneficio en La Florida

Cristóbal Campos, en un ejemplo enorme de superación y esfuerzo, volvió a las canchas este viernes en el Estadio Bicentenario de La Florida, en un partido amistoso en su beneficio, tras haber sufrido la amputación parcial de su pie derecho en un accidente de tránsito en septiembre pasado.

El encuentro congregó a un equipo de históricos de Universidad de Chile y a los Amigos de Cristóbal, quienes protagonizaron una velada entretenida, con Campos exhibiendo su notable recuperación y con un par de atajadas que desataron la ovación de los hinchas presentes en el recinto floridano.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por TNT Sports Chile (@tntsportscl)

Campos jugó la primera parte del encuentro, y en el segundo tiempo entró en los minutos finales, cuando el marcador ya estaba resuelto: 3-1 a favor de los Amigos de Cristóbal.

Los goles para los Amigos de Cristóbal fueron de Pablo Calandria, David Pizarro y Diego Cuellar; mientras que el descuento de los Históricos de la U fue un autogol de Rodrigo Brito, quien con un cabezazo sorprendió a la arquera Natalia Campos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por TNT Sports Chile (@tntsportscl)

"Campitos", por su parte, se mostró feliz y tras el encuentro agradeció el cariño de los hinchas que fueron a apoyar, a los exfutbolistas como David Pizarro y Johnny Herrera, y a Luis Marín, quien ha sido clave en su proceso de recuperación.

También estuvieron presentes histórcos como el "Matador" Marcelo Salas, Sergio "Superman" Vargas, Cristián Castañeda, Patricio Mardones, Rafael Olarra, José "Pepe" Rojas y Matías Rodríguez, entre otros.

"Como consejo, crean mucho en Dios, dejemos la diferencia de lado, aunque la gente no esté presente, salgamos adelante con los que nos apoyan, todos los trabajos son de uno, psiquiátricos, psicológicos, no duden en acercarse a la persona que tienen la lado en buscar apoyo, abrirse, y hoy me siento bien, no estoy recuperado al 100 por ciento, pero espero seguir avanzando con la cabeza en alto", concluyó Campos.