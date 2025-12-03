Pareja murió y su hijo está grave tras accidente en ruta de La Serena

Un trágico accidente de tránsito se registró durante la tarde noche de este jornada en la comuna de La Serena, específicamente en la ruta CH-41, movilizando a equipos de emergencia y Carabineros.

El siniestro tuvo lugar a la altura del pueblo de Islón, donde, según los primeros antecedentes, dos vehículos particulares impactaron violentamente. El reporte preliminar indica que el choque involucró a un automóvil y una camioneta, causando la muerte de una pareja, ocupantes del vehículo menor.

Además de la pareja fallecida, en el vehículo viajaba su hijo, quien sobrevivió al impacto pero se encuentra en estado grave.

En tanto, en la camioneta solo viajaba un ocupante, un hombre que también resultó lesionado.

El menor de edad, por la gravedad de sus lesiones, fue derivado al Hospital San Pablo de Coquimbo, mientras el otro conductor se encuentra internado en el hospital de La Serena.