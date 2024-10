Gonzalo Jara: No soy amigo de Alexis Sánchez

Gonzalo Jara es otro de los referentes de la Generación Dorada de la Selección chilena que colgará los botines este año.

El defensor se alista para su partido de despedida, que será este sábado, y en la antesala al evento, el comentarista de TNT Sports volvió a dar detalles del grupo de WhatsApp que tenía la Roja.

"Estaban todos, ahora no en el sentido que el grupo ya no está. Tenemos otro grupo ahora de los de la selección que vamos a pádel: Jean Beausejour, el 'Mago' Valdivia, el 'Mati' Fernández, Fabián Orellana, el 'Flaco' Olarra. A la gente le parece raro, pero pasa en todas las selecciones", expresó en conversación con "Hey Social TV".

Además, reiteró que no todos en la Roja eran amigos, aunque aclaró que la convivencia era buena y sana .

"La gente piensa que somos todos amigos... Es muy amplio. Convivimos, tuvimos la mejor relación siempre, nos reíamos. Pero por ejemplo a Jean le puedo contar cosas personales porque es mi amigo, con el 'Mago', pero cosas que con otros no", siguió.

"En un momento estaba Johnny (Herrera), Marcelo (Díaz), Charles (Aránguiz), Eduardo (Vargas), (Eugenio) Mena, que era el grupo de la U, y se hablaba que estaban más juntos ellos, pero por cosas normales porque ganaron juntos una Copa Sudamericana, ganaron títulos acá y vivieron a diario, pero nuestra relación con ellos era buena", indicó.

"Eso se da en un grupo de fútbol y en todos lados. Convivimos tranquilos, trabajamos, pero después no nos vamos a tomar una cerveza o un café. Es normal, pero para mucha gente suena raro", añadió.

Por último, Jara sentenció: "Muchas veces me preguntan cómo es Arturo, Arturo es así. Conviví con él mucho tiempo. Cómo es Gary, cómo es Alexis Sánchez... Pucha, yo no soy amigo de Alexis, no tengo eso de escribirle cómo está. No es mi amigo, y eso no está mal".