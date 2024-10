Guarello denunció amenaza de parte de Jean Beausejour

El periodista Juan Cristóbal Guarello denunció al exjugador y actual comentarista deportivo Jean Beausejour de una amenaza que le realizó en el Estadio Nacional, durante el partido que la selección chilena perdió 2-1 con Brasil.

De acuerdo a lo que relató el comunicador en su programa "La Hora de King Kong", el exseleccionado se le acercó para recriminarle sus críticas al rol que juega en la cadena ESPN al momento de hablar sobre el actual estado de la Roja.

"El enojo de Beausejour partió después del partido con Bolivia", contó Guarello, quien recordó que en aquella ocasión lo emplazó a "buscar respuestas más allá de la cancha cuando las cosas no funcionan, a no solo hablar de la pelotita".

"¿Por qué nunca hablan de lo que pasa afuera de la cancha y que tiene contaminado al fútbol chileno? Porque parte de la respuesta de lo que pasa en la cancha está afuera, porque si Gareca no puede hacer microciclos no va a tener herramientas", siguió.

"Si estás en una caseta comentando el partido, tienes que hacerte estas preguntas porque son necesarias, y no sacas nada con enojarte. Yo hice un emplazamiento y pregunto por qué no hablan de Felicevich, de los Pini, de los dueños de los clubes o de Milad, que el sábado hará jugar a la sub 20 en Quilín", expresó.

La denuncia de amenaza

"Llegó hoy Beausejour, yo estaba en el balcón detrás de la marquesina con otras personas, gente conocida de los medios, y me saludó y dijo al oído 'ya nos vamos a encontrar solos tú y yo, yo no soy Alemparte'", denunció Guarello.

"A mí no me vas a amenazar, te lo dije, dímelo delante de toda esta gente, en voz alta, públicamente... amenázamen públicamente, dilo públicamente. Tú tienes una responsabilidad al ser rostro casi principal de ESPN, la cadena de deportes más antigua del mundo, la más prestigiosa, que tiene más derecho, entonces tú tienes una obligación", argumentó.

"Cuando te emplazo por el contenido, el tema factual del fútbol, no te hablo de tu vida persona, tu familia o calidad ética, estoy diciendo por qué no hablas de esto, pero tu reacción es 'ya nos vamos a encontrar en lo oscurito'... asume alguna vez que estás donde estás, frente a un micrófono, esto no es un camarín, la caseta no es el camarín, no basta solo con saber de fútbol, de movimientos tácticos, desplazamientos, enlaces, transiciones, coberturas, marcajes o preparación física, hay que entender el fenómeno en su totalida", complementó.

"Entiendo que en ESPN existe una censura y un temor a enfrentar algunos temas, pero eso no quiere decir que no se pueda tangencialmente hacer las preguntas que corresponden y eso no se soluciona yendo a amenazar a quien te hace la pregunta. A mí me da lo mismo si nos encontramos en un pasillo, en un callejón o qué sé yo, a mí las puestas en escena del 'Padrino' me dan lo mismo, Me pudiste haber emplazado, yo sé que no eres Alemparte, pero yo a ti te hice un emplazamiento que tiene que ver con el contenido puro y duro de nuestro trabajo", detalló Guarello.

"Si crees que es un insulto o un desafío, es problema tuyo, no estás entendiendo nada, y yo sé que lo entiendes porque intelectualmente estás por sobre la media de los futbolistas y del medio en general. Tú lo sabes, pero aún tienes un herrumbre que te arrastra al código de camarín, que es lo más nefasto que puede existir para el fútbol", completó Guarello.