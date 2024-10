Herrera destrozó a Palacios: No le puede decir que no a la selección cualquier piñiñento

Después de que Carlos Palacios criticase el ajustado calendario que lo mantendrá en concentración con La Roja mientras Colo Colo se juega el título, el exportero y panelista Johnny Herrera apuntó duramente contra el atacante de los albos.

"Si te llaman, tienes que estar. Por último, que lo diga alguien que ganó algo, no cualquier piñiñento, no cualquier pelagato le puede decir que no a la selección" expresó el referente de Universidad de Chile en TNT Sports.

Así mismo, lo comparó con Esteban Pavez y Arturo Vidal al decir: "Hay una clara diferencia entre un tipo que ha ganado algo y otro que no ha ganado nada. Que no ande con ambigüedades porque también deja mal a (Ricardo) Gareca".

"Él (Palacios) no dimensiona. ¿Quiso quedar bien con su club? Vende humo a como dé lugar. ¿Se quiere quedar en Colo Colo? Está bien, pero que lo diga un tipo que ganó diez campeonatos, que jugó una Copa del Mundo, que fue a una Copa América", aseguró.

Finalmente, Herrera apuntó que "Cada vez que lo llamaban a la selección le pasaba algo. ¿Qué se cagaba cuando lo llamaban? Siempre pasaba algo. Una vez no sé si bajó... Aparte, ¿sabes cómo se dimensiona su declaración? Poco menos que soy demasiado bueno para estar en esta selección".