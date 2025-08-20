Hijo de Bonvallet buscará ser diputado por lista que apoya a Kast

Jean Pierre Bonvallet, hijo del recordado exfutbolista y fallecido comentarista deportivo Eduardo Bonvallet, buscará nuevamente llegar a la Cámara de Diputados y Diputadas.

En esta ocasión, postulará al distrito 10, que reúne a las comunas de Santiago, Providencia, Ñuñoa, Macul, La Granja y San Joaquín por la lista "Cambio por Chile", que agrupa al Partido Nacional Libertario, al Partido Republicano y al Partido Social Cristiano.

Esta no será la primera que postulará al Congreso, ya que Bonvallet Setti, quien alcanzara a jugar en Santiago Wanderers y Unión San Felipe, ya se postuló en 2021 por el distrito 8.

Aquella vez quedó en el último lugar, con solo 5.367 votos.