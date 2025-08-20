Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago14.4°
Humedad60%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Exfutbolistas

Hijo de Bonvallet buscará ser diputado por lista que apoya a Kast

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El exfutbolista de Wanderers y San Felipe ya compitió en 2021, siendo último en el distrito 10.

Hijo de Bonvallet buscará ser diputado por lista que apoya a Kast
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Jean Pierre Bonvallet, hijo del recordado exfutbolista y fallecido comentarista deportivo Eduardo Bonvallet, buscará nuevamente llegar a la Cámara de Diputados y Diputadas.

En esta ocasión, postulará al distrito 10, que reúne a las comunas de Santiago, Providencia, Ñuñoa, Macul, La Granja y San Joaquín por la lista "Cambio por Chile", que agrupa al Partido Nacional Libertario, al Partido Republicano y al Partido Social Cristiano.

Esta no será la primera que postulará al Congreso, ya que Bonvallet Setti, quien alcanzara a jugar en Santiago Wanderers y Unión San Felipe, ya se postuló en 2021 por el distrito 8.

Aquella vez quedó en el último lugar, con solo 5.367 votos.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada