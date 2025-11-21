Síguenos:
Los estelares invitados a la despedida de Walter Montillo en el Estadio Nacional

El exjugador de Universida de Chile, Walter Montillo ya tiene los preparativos para lo que será su despedida oficial del fútbol en el Estadio Nacional el martes 16 de diciembre a las 19:30 horas. La cita contará con varios compañeros de la "ardilla" en su primer y segundo paso en la U. Además, la jornada contará con sus hijos Santino y Valentín en cancha.

