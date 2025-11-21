Los estelares invitados a la despedida de Walter Montillo en el Estadio Nacional
Publicado:
Fotos Destacadas
Los estelares invitados a la despedida de Walter Montillo en el Estadio Nacional
La formación de Colo Colo para recibir a Unión La Calera en el Monumental
Partió marcha blanca para fiscalizar velocidad de scooters eléctricos
Fotos Recientes
Los estelares invitados a la despedida de Walter Montillo en el Estadio Nacional
Alexandra Litvinova mostró su avanzado embarazo en compañía de un sonriente Alexis Sánchez
Con el "Tomate Mecánico": Limache hizo "arengazo" para el crucial duelo ante Unión Española
El exjugador de Universida de Chile, Walter Montillo ya tiene los preparativos para lo que será su despedida oficial del fútbol en el Estadio Nacional el martes 16 de diciembre a las 19:30 horas. La cita contará con varios compañeros de la "ardilla" en su primer y segundo paso en la U. Además, la jornada contará con sus hijos Santino y Valentín en cancha.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados