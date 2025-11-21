El exjugador de Universida de Chile, Walter Montillo ya tiene los preparativos para lo que será su despedida oficial del fútbol en el Estadio Nacional el martes 16 de diciembre a las 19:30 horas. La cita contará con varios compañeros de la "ardilla" en su primer y segundo paso en la U. Además, la jornada contará con sus hijos Santino y Valentín en cancha.

