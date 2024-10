[VIDEO] Luca Toni a Pep Guardiola: "Arruinaste el fútbol"

Durante el parón internacional por la fecha FIFA, el exdelantero y campeón mundial italiano Luca Toni llamó la atención con su encuentro con Pep Guardiola y un animado diálogo.

El propio Toni compartió imágenes de la junta en Instagram, en la que también estuvo el otrora volante Roberto Baggio; todos excompañeros en Brescia.

En la conversación, Toni le señaló entre risas al actual DT de Manchester City que "cambió y arruinó el fútbol" al popularizar el uso del "falso 9" desde su etapa en FC Barcelona, con Lionel Messi en ese rol.

"No pude encontrar equipo durante 4 años por tu culpa", sumó el campeón con la Azzurra en Alemania 2006.

- Revisa el momento:

😅 Luca Toni tells Guardiola he ruined football with the false 9



“I couldn’t find a team for 4 years because of you” pic.twitter.com/TcA3PSbi4X