[VIDEO] FC Barcelona presentó su nueva camiseta con Ronaldinho como protagonista

En plena negociación del nuevo contrato con Nike, que les puede abrir las puertas a sanear sus cuentas, FC Barcelona presentó este jueves la camiseta para la próxima temporada, en que celebrará su 125 aniversario, y que es un homenaje a la primera equipación azulgrana que data de 1899.

El club creó una campaña con el lema: "Volem la pilota" (Queremos el balón) y la desarrolla con una campaña audiovisual que quiere reforzar dos de los pilares que definen al Barça: El estilo de juego y su catalanidad.

En el vídeo de presentación participan jugadores históricos como Ronaldinho, Andrés Iniesta, Carles Puyol, Gasol y Stòitxkov y jugadores actuales.

Todo empieza con una imagen de Ronaldinho saliendo de un auto con un balón antiguo, celebraciones de victorias, imágenes del equipo femenino y flashes de Ronald Koeman, Lionel Messi, Josep Guardiola, Luis Enrique o Rivaldo.

El club puso a la venta las equipaciones de hombre, mujer y niños y niñas a partir de este jueves en los diferentes canales de distribución.

Barça's new kit for the 24/25 season.

Inspired by the Club's legacy, trajectory, and roots. pic.twitter.com/fqy7UhZMH2