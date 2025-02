ANFA rechazó inscripción de Fernández Vial en Tercera División

Un nuevo y fatal golpe recibió Fernández Vial , que tras la resta de puntos por problemas financieros que desencadenó su descenso al amateurismo, ahora se entró que no podrá competir en Tercera División.

Así lo dio a conocer al presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Amateur, Justo Álvarez, quien en conversación con Diario Concepción , detalló los motivos que derivaron en la exclusión del Almirante, tanto a través de la Corporación del club como de la Sociedad Anónima que lo administra.

"Fernández Vial SADP no puede ingresar a Tercera División porque no cumplió con el cuaderno de cargos , que tiene un punto medular que es el certificado de no deuda que emite la ANFP. Con eso ya no cumplieron, por lo tanto, quedó fuera de la Tercera División A. No hay posibilidad que juegue, cero", subrayó el dirigente.

En lo que a la Corporación se refiere, el mandamás del fútbol amateur explicó que "si la justicia dice que (Fernández Vial) es la Corporación, puede estar en Tercera B, y si dice que es la SADP, tendría que verse para el próximo año cuando postulen , siempre que hayan pagado todas las deudas que puedan tener con personas, jugadores, administrativos".

Así y todo, Álvarez recordó que la SADP "no le han pagado a los jugadores (...) deben, deben y deben. ¿Plazo hasta marzo para tener el certificado de no deuda? Le insisto: lo oficial es lo que te estoy diciendo yo".

El "Almirante" terminó en el último lugar con 7 puntos en la Segunda División el 2024, lo que significó su descenso al fútbol amateur.