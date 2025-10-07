Con Rodrigo Holgado entre los involucrados: Malasia apelará a sanción contra futbolistas nacionalizados

La Asociación de Fútbol de Malasia (FAM) anunció este martes que apelará la decisión de la Comisión Disciplinaria de la FIFA de suspender a siete jugadores malasios nacionalizados, entre ellos el jugador de origen argentino Rodrigo Holgado, quien defendiera a Audax Italiano, Curicó Unido y Coquimbo Unido en el fútbol chileno.

"Todos los documentos y las pruebas de apoyo relacionados con este asunto están completos y listos para ser presentados a la FIFA lo antes posible a través de los canales oficiales", apunta hoy en un comunicado la federación malasia.

🇲🇾‼️ La FIFA confirmó la FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS de los 3 jugadores argentinos nacionalizados indebidamente malayos (Imanol Machuca, Rodrigo Holgado y Facundo Garcés).



Se comprobó que la abuela de Machuca nació en SANTA FE y el padre de Holgado en CASEROS, Buenos Aires.… pic.twitter.com/WrZcWS4bd4 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 6, 2025

La Comisión de la FIFA anunció a finales de septiembre la suspensión por un período de 12 meses de todas las actividades relacionadas con el fútbol para los siete deportistas por infracciones vinculadas a falsificación documental en el marco de las eliminatorias de la Copa Asiática 2027.

"La FAM considera que esta descripción es inexacta e injusta", apunta el texto, que remarca que todos los documentos relativos a la elegibilidad de los jugadores fueron "verificados" y los deportistas "actuaron de buena fe".

No obstante, desde FIFA hicieron pública la resolución de su investigación sobre la Federación de Malasia.

La pesquisa del ente rector determinó que Omar Delgado, abuelo de Holgado, nació en Caseros (Buenos Aires) y no en George Town; que Carlos Fernández, abuelo de Garcés, en realidad era oriundo de Villa María Selva (Santa Fe) y nunca estuvo en Penang; y que Concepción Agueda Alaniz, abuela de Machuca, nació en Roldán (Santa Fe), y no en territorio malayo como figuraba en la documentación.