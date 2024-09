Alex Morgan concretó su retiro del fútbol y dio paso a la leyenda

Alex Morgan, legendaria delantera de la selección de Estados Unidos y doble campeona del mundo, colgó oficialmente este domingo las botas al despedirse del fútbol en el partido disputado por su equipo, San Diego Wave, contra North Carolina Courage en la NWSL ante un largo y emotivo homenaje de su público.

Morgan, que anunció recientemente que será madre por segunda vez, fue titular en el once de las San Diego y fue sustituida en el minuto 13, un gesto simbólico ya que ese fue el dorsal que llevó en los momentos clave de su exitosa carrera.

La delantera californiana, de 35 años, pudo haber anotado un último gol, pero la portera de Courage, Casey Murphy, consiguió parar su lanzamiento desde el punto de penal.

Era el minuto diez y, 180 segundos después, Morgan fue sustituida. La delantera intercambió unos sentidos abrazos con sus compañeras, antes de quitarse las botas directamente en el terreno de juego.

Visiblemente conmovida, entregó el brazalete de capitán y fue sustituida por la también delantera Amirah Ali.

Las Wave, que ocupan duodécima y antepenúltima plaza en la NWSL, iban perdiendo 0-1 cuando Morgan fue sustituida, pero poco después consiguieron igualar el encuentro de la mano de Kennedy Wesley.

Morgan anunció su retito del fútbol el pasado martes e hizo saber que el encuentro de este domingo contra las North Carolina Courage sería el último de su carrera.

Y el Snapdragon Stadium de San Diego, una ciudad que vive meses ilusionantes con el ya inminente debut de su nueva franquicia de MLS, respondió con más de 20.000 espectadores en las gradas.

En su trayectoria de catorce años en el fútbol, Morgan llevó las camisetas de Portland Thorns, con las que fue campeona de la NWSL, Orlando Pride, Lyon, Tottenham y San Diego Wave.

En su palmarés brillan la Liga de Campeones femenina, la liga francesa y la Copa de Francia conquistadas en la temporada 2016-2017.

Pero su gran legado queda como seleccionada estadounidense, dentro y fuera del campo, como Morgan subrayó al anunciar su adiós al fútbol.

La delantera californiana fue doble campeona del mundo con la selección estadounidense (2015 y 2019), con la que marcó 123 goles y dio 53 asistencias.

Disputó 22 partidos en las Copas del Mundo y fue además campeona olímpica en Londres 2012.

Fuera del campo, Morgan fue junto a su compañera Megan Rapinoe una de las futbolistas más activas en la lucha para la igualdad.

Entre sus logros, destaca el histórico convenio colectivo de 2022 que garantiza igualdad de condiciones entre las selecciones femenina y masculina estadounidenses.

Thank you for absolutely everything, Alex Morgan. pic.twitter.com/mIKaOS6Bkx