Colo Colo disputa el tercer lugar de la Libertadores Femenina ante Ferroviária
Sigue el resultado de las albas en Cooperativa.cl.
Este sábado, en Argentina, Colo Colo cierra su participación en la Copa Libertadores Femenina 2025 en busca del tercer lugar, ante Ferroviária de Brasil.
- Sigue el resultado en Cooperativa.cl:
1-0: 1' Katiusca (FER)
12:08 - | ¡EN MARCHA LA SEGUNDA ETAPA! El marcador tiene a Colo Colo abajo por la cuenta mínima ante Ferroviária en la Libertadores Femenina
11:52 - | ¡SE ACABÓ EL PRIMER TIEMPO! Colo Colo cae por 1-0 ante Ferroviára por el tercer lugar de la Copa Libertadores Femenina
11:29 - | Así fue el gol de Ferroviária
11:03 - | ¡El VAR ratifica el gol! No hubo falta previa al gol brasileño. Ferroviária gana 1-0 ante Colo Colo apenas iniciado el partido en la Libertadores Femenina
11:02 - | ¡GOL DE FERROVIÁRIA! En la primera jugada del partido, el cuadro brasileño puso el 1-0 ante Colo Colo por el bronce de la Libertadores Femenina: Katiuscia Fernandes lo hizo
10:57 - | ¡ARRANCÓ EL PARTIDO! Colo Colo busca el tercer puesto de la Copa Libertadores Femenina enfrentando a Ferroviária de Brasil
10:53 - | ¡PROTAGONISTAS A LA CANCHA! Colo Colo, Ferroviária y el cuerpo arbitral ya están en el terreno de juego para el duelo por el tercer puesto de la Libertadores Femenina
10:45 - | Terminó el calentamiento. En breve se viene el partido. La cancha recibe un último riego mientras las jugadores se calzan la indumentaria de juego
10:10 - | Ferroviária de Brasil también dio a conocer su alineación para la definición del tercer lugar de la Copa Libertadores Femenina ante Colo Colo
10:03 - | ¡FORMACIÓN CONFIRMADA DE LAS ALBAS! Colo Colo dio a conocer su oncena estelar para enfrentar a Ferroviária por el tercer puesto de la Libertadores Femenina
09:55 - | El plantel de Colo Colo ya llegó al estadio para el partido
