Tópicos: Deportes | Fútbol | Futbol femenino

Colo Colo disputa el tercer lugar de la Libertadores Femenina ante Ferroviária

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Sigue el resultado de las albas en Cooperativa.cl.

Colo Colo disputa el tercer lugar de la Libertadores Femenina ante Ferroviária
Llévatelo:
Este sábado, en Argentina, Colo Colo cierra su participación en la Copa Libertadores Femenina 2025 en busca del tercer lugar, ante Ferroviária de Brasil.

- Sigue el resultado en Cooperativa.cl:

  • Ferroviária (BRA) 1-0 Colo Colo, Segundo tiempo. Estadio "Florencio Sola".

1-0: 1' Katiusca (FER)

12:08 - | ¡EN MARCHA LA SEGUNDA ETAPA! El marcador tiene a Colo Colo abajo por la cuenta mínima ante Ferroviária en la Libertadores Femenina

11:52 - | ¡SE ACABÓ EL PRIMER TIEMPO! Colo Colo cae por 1-0 ante Ferroviára por el tercer lugar de la Copa Libertadores Femenina

11:03 - | ¡El VAR ratifica el gol! No hubo falta previa al gol brasileño. Ferroviária gana 1-0 ante Colo Colo apenas iniciado el partido en la Libertadores Femenina

11:02 - | ¡GOL DE FERROVIÁRIA! En la primera jugada del partido, el cuadro brasileño puso el 1-0 ante Colo Colo por el bronce de la Libertadores Femenina: Katiuscia Fernandes lo hizo

10:57 - | ¡ARRANCÓ EL PARTIDO! Colo Colo busca el tercer puesto de la Copa Libertadores Femenina enfrentando a Ferroviária de Brasil

10:53 - | ¡PROTAGONISTAS A LA CANCHA! Colo Colo, Ferroviária y el cuerpo arbitral ya están en el terreno de juego para el duelo por el tercer puesto de la Libertadores Femenina

10:45 - | Terminó el calentamiento. En breve se viene el partido. La cancha recibe un último riego mientras las jugadores se calzan la indumentaria de juego

09:55 - | El plantel de Colo Colo ya llegó al estadio para el partido

