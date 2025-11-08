Colo Colo selló con goleada a Palestino su pase a semifinales de la Liga Femenina
Las albas avanzon gracias a un 10-0 en el global de la serie.
Colo Colo selló con goleada 5-0 a Palestino en el Estadio Monumental su pase a semifinales de la Liga Femenina, tras ganar con un 10-0 la llave en el marcador global.
Como ha sido una tónica, la escuadra dirigida por Tatiele Silveira dominó de principio a fin el encuentro, sometiendo al conjunto "árabe" para asegurar su pasaje a la siguiente fase.
Los goles del encuentro fueron anotados por Camila Martín, Mary Valencia, Isidora Olave, Yanara Aedo y Yenny Acuña.
En la próxima fase, Colo Colo enfrentará a Coquimbo Unido, que sorprendió al eliminar a Universidad Católica.
La otra semifinal la disputarán Universidad de Chile y Unión Española.
¡𝐀 𝐒𝐄𝐌𝐈𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋𝐄𝐒! 🤟🏻⚪️⚫️— Colo-Colo Femenino (@ColoColoFem) November 9, 2025
Las Albas vencieron por 5️⃣-0️⃣ a Palestino en el Monumental por la revancha de los cuartos de final de la Liga Femenina 🏆🇨🇱 pic.twitter.com/kn261IHS7u