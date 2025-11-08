Colo Colo selló con goleada a Palestino su pase a semifinales de la Liga Femenina

Colo Colo selló con goleada 5-0 a Palestino en el Estadio Monumental su pase a semifinales de la Liga Femenina, tras ganar con un 10-0 la llave en el marcador global.

Como ha sido una tónica, la escuadra dirigida por Tatiele Silveira dominó de principio a fin el encuentro, sometiendo al conjunto "árabe" para asegurar su pasaje a la siguiente fase.

Los goles del encuentro fueron anotados por Camila Martín, Mary Valencia, Isidora Olave, Yanara Aedo y Yenny Acuña.

En la próxima fase, Colo Colo enfrentará a Coquimbo Unido, que sorprendió al eliminar a Universidad Católica.

La otra semifinal la disputarán Universidad de Chile y Unión Española.