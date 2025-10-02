¿Cuándo y dónde ver a Colo Colo ante Olimpia en el debut por la Copa Libertadores Femenina?

Este jueves 3 de octubre, Colo Colo debutará en la Copa Libertadores Femenina 2025, enfrentando a Olimpia de Paraguay, en el marco de la primera fecha del Grupo C, en el Estadio "Florencia Sola", en la ciudad de Banfield, en Argentina.

Bajo la dirección de Tatiele dos Santos, las albas buscan replicar el destacado desempeño mostrado en la liga femenina de Chile, donde ganaron 26 partidos de la fase regular.

Por su parte, Olimpia se encuentra en el segundo lugar de su grupo en el torneo paraguayo.

El partido está programado para las 16:00 horas (19:00 GMT) del viernes 3 de octubre y será transmitido por la plataforma de streaming Pluto TV.

También podrás seguir todos los detalles a través de Cooperativa.cl.