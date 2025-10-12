Deportivo Cali tumbó a Sao Paulo y será rival de Colo Colo en la Libertadores femenina

Deportivo Cali venció 2-0 a Sao Paulo en el Estadio "Florencio Sola" por los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina y enfrentará a Colo Colo en las semifinales del torneo continental.

Las colombianas tomaron la delantera con un gol de María Marquínez (35') y aseguraron la victoria en la segunda mitad con un tanto de penal de Paola García (64').

De esta manera, habrá duelo entre equipos invictos, aunque las albas tienen una cosecha perfecta que continuó con su 1-0 ante Libertad de Paraguay. En tanto, las caleñas iniciaron el torneo con un empate frente al mencionado conjunto "guaraní".

La semifinal se disputará el miércoles 15 de octubre a las 16:00 horas (19:00 GMT).