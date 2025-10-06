¿Dónde y cuándo ver a la U y Colo Colo en la segunda fecha de la Libertadores Femenina?

La Copa Libertadores Femenina 2025 entra en su segunda jornada con protagonismo chileno y tanto Universidad de Chile como Colo Colo verán acción este lunes 6 de octubre enel certamen continental que se desarrolla en Argentina.

Por el Grupo D, las "azules" enfrentarán a Libertad desde las 20:00 horas (23:00 GMT) en el Estadio "Florencio Sola", de Banfield. Las dirigidas por Nicholas Basgal vienen de igualar 0-0 ante Nacional en su estreno y buscarán su primera victoria para encaminar su clasificación a cuartos.

A la misma hora, pero en el estadio Nuevo "Francisco Urbano" de Morón, las "albas" medirán fuerzas con Sao Paulo por el Grupo C. El conjunto de Tatiele Silveira arrancó con fuerza tras vencer 2-0 a Olimpia y podría asegurar su paso a la siguiente ronda con otro triunfo.

Ambos encuentros contarán con la transmisión a través de Pluto TV, pero solamente el partido de las universitarias podrá verse por Chilevisión Deportes en Pluto TV y también en la aplicación MiCHV.

Todos los detalles referentes a estos encuentros también podrás encontrarlos en Cooperativa.cl.