ESPN adquirió los derechos de transmisión de la Champions League Femenina

La cadena internacional ESPN firmó un acuerdo a cinco años para obtener derechos exclusivos de transmisión de la UEFA Women's Champions League (UWCL), a partir de la temporada 2025/2026 hasta 2030.

El acuerdo amplía la presencia global de ESPN en el fútbol femenino e incluye los 75 partidos de la competencia en cada temporada, los sorteos, highlights de los partidos, la revista y la programación de archivo, a través de sus pantallas y en la plataforma de streaming Disney+. La cobertura abarca derechos en idioma español en Estados Unidos, Latinoamérica, el Caribe, Australia, Nueva Zelanda y África subsahariana.

La Champions League Femenina estrenará un nuevo formato con fase de liga de 18 equipos, y entre sus estrellas está la chilena Christiane Endler, capitana de Olympique de Lyon, equipo más ganador del torneo.