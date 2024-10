Excapitana de Fulham denunció abusos sexuales de Al Fayed

La exfutbolista Ronnie Gibbons, antigua capitana del club inglés Fulham a principios de los años 2000, denunció los abusos sexuales que recibió por parte de Mohamed Al Fayed, quien fuera dueño del equipo y de los grandes almacenes Harrods.

Al Fayed, fallecido en 2023, ha sido acusado por más de 40 mujeres de agresiones sexuales entre 1979 y 2013, a través del documental de la cadena BBC "Al Fayed: Un depredador en Harrods".

Fulham, equipo del que Al Fayed fue dueño entre 1997 y 2013, no había estado implicado en los abusos del empresario hasta que Gibbons, en una entrevista con el medio The Athletic desveló las dos veces en las que fue atacada.

Gibbons, que por entonces tenía 20 años y era capitana de Fulham, fue llamada en dos ocasiones a la oficina de Al Fayed en el centro de Londres, donde fue "besada, agarrada y manoseada" por el empresario en contra de su voluntad.

"Era rubia, delgada, me llamaban 'la David Beckham del fútbol femenino' en los medios. Todo el mundo sabía que a Al Fayed le gustaban las mujeres y las chicas rubias", dijo Gibbons, que recuerda que la primera vez que Al Fayed le convocó le dijeron que en la sala iban a estar los hijos del empresario.

"Me llevaron a su oficina y no sé si la puerta se cerró automáticamente o alguien la cerró, pero llegué y solo estaba él. Sus hijos no. No había nadie y ya pensé que era muy raro. Entonces me cogió y me intentó besar. Con sus brazos agarraba los míos y no le podía empujar. Era una situación de control, de decirme 'te estoy dominando', relató la jugadora.

"Me siguió agarrando y trató de tirar de mí y besarme en la boca. Me moví para que solo pudiera besarme en la mejilla. Llevaba la camiseta del Fulham e instantáneamente noté el sudor en mi espalda. Era muy incómodo. Me quedé congelada", relató.