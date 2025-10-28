Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago27.3°
Humedad18%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Futbol femenino

La Roja femenina recibe a Bolivia en Rancagua por la segunda fecha en la Liga de Naciones

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Sigue el marcador de la selección chilena en Cooperativa.cl.

La Roja femenina recibe a Bolivia en Rancagua por la segunda fecha en la Liga de Naciones
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Este martes 28 de octubre, La Roja femenina vuelve a la cancha para la segunda fecha en la Liga de Naciones Conmebol, clasificatoria al Mundial 2027, midiéndose ante Bolivia como local en Rancagua.

- Sigue el resultado en Cooperativa.cl:

Chile vs. Bolivia. 18:00 horas. Estadio El Teniente, Rancagua. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada