La Roja femenina recibe a Bolivia en Rancagua por la segunda fecha en la Liga de Naciones
Sigue el marcador de la selección chilena en Cooperativa.cl.
Este martes 28 de octubre, La Roja femenina vuelve a la cancha para la segunda fecha en la Liga de Naciones Conmebol, clasificatoria al Mundial 2027, midiéndose ante Bolivia como local en Rancagua.
Chile vs. Bolivia. 18:00 horas. Estadio El Teniente, Rancagua. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.