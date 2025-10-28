La Roja femenina recibe a Bolivia en Rancagua por la segunda fecha en la Liga de Naciones

Este martes 28 de octubre, La Roja femenina vuelve a la cancha para la segunda fecha en la Liga de Naciones Conmebol, clasificatoria al Mundial 2027, midiéndose ante Bolivia como local en Rancagua.

- Sigue el resultado en Cooperativa.cl:

Chile vs. Bolivia. 18:00 horas. Estadio El Teniente, Rancagua. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.