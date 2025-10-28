Síguenos:
Tópicos:
Deportes
| Fútbol
| Futbol femenino
Marcador Virtual: Chile vs. Bolivia
Marcador
Ficha
Liga de Naciones Femenina
Fecha 2
Estadio El Teniente
28/19/2025; 18:00 horas
Chile
DT:
Luis Mena
-
-
-
Árbitro: José Méndez (PAR)
Bolivia
DT:
Jury Villarroel
⏱️
Minuto a minuto
|
Por
✉️ Francisco Cubillos
Campeonato
Liga de Naciones Femenina
Fecha y hora
28/19/2025; 18:00 horas
Lugar
Estadio El Teniente
Árbitro
José Méndez (PAR)
Alineaciones
Chile
Bolivia
No hay información disponible
No hay información disponible
Goles
Chile
Bolivia
Tarjetas Amarillas
Chile
Bolivia
Tarjetas Rojas
Chile
Bolivia
