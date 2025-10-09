17:55 - | Gol anulado a Deportivo Cali, tras revisión del VAR. Sigue el marcador 2-0 en contra de la U

17:19 - | Gol de Deportivo Cali. Kelly Ibargüen anota el 2-0 sobre Universidad de Chile en la Copa Libertadores Femenina #Cooperativa90

16:49 - | Final de la primera parte. Universidad de Chile cae por 1-0 ante Deportivo Cali en la tercera fecha de la fase grupal de la Copa Libertadores Femenina