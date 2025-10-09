La U y Colo Colo disputan la última fecha grupal de la Libertadores Femenina
Sigue a los equipos chilenos en Cooperativa.cl.
La Copa Libertadores Femenina 2025 cierra su fase de grupos con el fin de los Grupos D y C, que tienen a Universidad de Chile y Colo Colo en busca de la clasificación.
- Síguelo en Cooperativa.cl.:
0-1: 7' Melanin Aponza (CAL); 0-2: 60' Kelly Ibargüen (CAL); 0-3: 90+3'
17:55 - | Gol anulado a Deportivo Cali, tras revisión del VAR. Sigue el marcador 2-0 en contra de la U
17:19 - | Gol de Deportivo Cali. Kelly Ibargüen anota el 2-0 sobre Universidad de Chile en la Copa Libertadores Femenina #Cooperativa90
16:49 - | Final de la primera parte. Universidad de Chile cae por 1-0 ante Deportivo Cali en la tercera fecha de la fase grupal de la Copa Libertadores Femenina
16:21 - | Gol de Deportivo Cali. Melanin Aponza por el 1-0 para la colombiana sobre Universidad de Chile en la Libertadores Femenina