Tópicos: Deportes | Fútbol | Futbol femenino

La U y Colo Colo disputan la última fecha grupal de la Libertadores Femenina

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Sigue a los equipos chilenos en Cooperativa.cl.

La U y Colo Colo disputan la última fecha grupal de la Libertadores Femenina
La Copa Libertadores Femenina 2025 cierra su fase de grupos con el fin de los Grupos D y C, que tienen a Universidad de Chile y Colo Colo en busca de la clasificación.

- Síguelo en Cooperativa.cl.:

  • Universidad de Chile 0-3 Deportivo Cali (COL), Segundo tiempo. Grupo F. Estadio "Florencio Sola"

0-1: 7' Melanin Aponza (CAL); 0-2: 60' Kelly Ibargüen (CAL); 0-3: 90+3' 

  • San Lorenzo (ARG) vs. Colo Colo, 20:00 horas. Grupo C. Estadio Nuevo "Francisco Urbano" 

17:55 - | Gol anulado a Deportivo Cali, tras revisión del VAR. Sigue el marcador 2-0 en contra de la U

17:19 - | Gol de Deportivo Cali. Kelly Ibargüen anota el 2-0 sobre Universidad de Chile en la Copa Libertadores Femenina #Cooperativa90

16:49 - | Final de la primera parte. Universidad de Chile cae por 1-0 ante Deportivo Cali en la tercera fecha de la fase grupal de la Copa Libertadores Femenina

16:21 - | Gol de Deportivo Cali. Melanin Aponza por el 1-0 para la colombiana sobre Universidad de Chile en la Libertadores Femenina

