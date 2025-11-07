Unión Española avanzó a semifinales de la Liga Femenina tras batir a Deportes Iquique

Unión Española avanzó a semifinales de la Liga Femenina 2025, tras vencer por 2-0 a Deportes Iquique en la cancha 2 de Santa Laura y ganar por 2-1 la llave global de cuartos de final.

Daniela Pardo fue la figura de las rojas de Independencia, con goles a los 27 y 40 minutos de partido.

En la semifinal, Unión Española enfrentará al ganador de la llave entre Universidad de Chile y Huachipato, que se resolverá esta jornada.