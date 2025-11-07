Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago22.9°
Humedad25%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Futbol femenino

Unión Española avanzó a semifinales de la Liga Femenina tras batir a Deportes Iquique

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Unión Española avanzó a semifinales de la Liga Femenina 2025, tras vencer por 2-0 a Deportes Iquique en la cancha 2 de Santa Laura y ganar por 2-1 la llave global de cuartos de final.

Daniela Pardo fue la figura de las rojas de Independencia, con goles a los 27 y 40 minutos de partido.

En la semifinal, Unión Española enfrentará al ganador de la llave entre Universidad de Chile y Huachipato, que se resolverá esta jornada.

Síguenos en Google News
Las + leídas