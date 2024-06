En lo que aparentaba ser un amistoso femenino entre las selecciones de Marruecos y República Democrática del Congo, una violenta imagen se llevó el protagonismo por sobre el resultado del encuentro.

Transcurría el minuto 58 cuando la congoleña Ruth Kipoyi fue expulsada por una fuerte entrada sobre Najat Badri. Ante esta situación, la marroquí Yasmin Mrabet fue a empujar a la agresora y se llevó de vuelta un salvaje puñetazo que la dejó en el suelo.

Revisa las imágenes a continuación:

This should be a lifelong ban from football????



How can this happen on a football pitch????????? pic.twitter.com/mn3lH7p2Lz