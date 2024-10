La Roja goleó a Bolivia para ubicarse líder en la fase grupal del Sudamericano Sub 15

La Roja acrecentó su ilusión durante este domingo en el Sudamericano Sub 15 luego de superar con un contundente 0-3 a Bolivia en el Estadio "Ramón Aguilera Costas" durante la segunda jornada de la fase grupal.

Luego de conseguir un estreno triunfal superando por la mínima a Colombia, el combinado infantil dirigido por Ariel Leporati le pasó por encima al conjunto local para alzarse con 6 puntos en la primera ubicación del Grupo A.

¡Estas son las posiciones del Grupo A tras la Fecha 2 de la CONMEBOL #Sub15 ! 🆗 Estas são as posições do Grupo A após a Rodada 2 da CONMEBOL #Sub15 ! ⚠️ #CreeEnGrande | #AcrediteSempre pic.twitter.com/9Ikmor1C2l

El delantero Zidane Yáñez, futbolista que milita New York City FC de la MLS, fue la gran figura del cotejo anotando un doblete (13' y 57'). A él, se sumó la conquista de penal marcada por el volante colocolino Vicente Martínez (51').

Para su siguiente desafío, los pupilos de Ariel Leporati disputarán el "Clásico del Pacífico" ante su símil de Perú en Santa Cruz de la Sierra. El duelo será este martes 8 de octubre a partir de las 18:00 horas (21:00 GMT).

- Revisa los goles a continuación:

Zidane Yáñez y su PRIMER GOL con la selección Chilena🇨🇱 Sub 15 en el Sudamericano. Gran contra de La Roja y el 1-0 ante Bolivia. El delantero es una de las grandes promesas del New York City FC. Es rápido y tiene buenos recursos en espacios reducidos. pic.twitter.com/U9mhsRS6u8

Vicente Martínez y el 2-0 de Chile🇨🇱 Sub 15 vs Bolivia. El “10” de Colo Colo comienza a asegurar el partido para los de Ariel Leporati. Uno de los mejores proyectos del fútbol joven en Chile: Es un distinto técnicamente. Goleador y asistidor. pic.twitter.com/hws54EjwV9

GOLAZO de Zidane Yáñez para su DOBLETE y el 1-0 de Chile🇨🇱 Sub 15 vs Bolivia. Brutal la asistencia de Ian Alegria que está siendo de los mejores en este Sudamericano.



Gran presentación de la joya del New York City FC. Tiene mucho potencial.



pic.twitter.com/Iphf1U9TcJ