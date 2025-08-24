Jugadora de futsal abandonó a Independiente tras los incidentes: La U es mi familia

La brutal agresión a hinchas de Universidad de Chile en el estadio de Independiente continúa dejando repercusiones en ambas instituciones, ya que la jugadora chilena de futsal Emily Muñoz contó que decidió abandonar la institución de Avellaneda tras el incidente.

"Estaba conversando con mis compañeras, un tema de mi equipo, y mi polola me llamó. Ahí me contó y la verdad es que quedé con tragedia, muy mal, angustiada por los 'cabros'", comentó a Redgol la deportista nacional que partió en abril de este año al cuadro argentino.

Seguido a ello, profundizó: "Me dije a mí misma, 'no puedo estar en este equipo'. Al otro día, hablé con el dirigente de Independiente y lo entendió, porque no quería que yo estuviera en un lugar donde no quería"

"Me fui a despedir del equipo, porque habíamos armado un buen grupo, pero lo que sucedió es más grande. La U es mi familia", cerró la jugadora de 23 años que fue formada en la escuela del "Romántico Viajero".