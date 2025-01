Martín Rodríguez sobre Colo Colo: Las intenciones de jugar siempre van a estar

Martín Rodríguez tuvo una entrevista con Meganoticias en la cual se refirió a su paso por Colo Colo y los rumores sobre su futuro profesional. Actualmente el jugador se encuentra sin club entrenando de manera independiente a la espera de alguna oferta concreta.

El delantero chileno que se encuentra sin club tras dejar el fútbol de la MLS, habló sobre las posibilidades de volver a vestir la camiseta del cuadro popular. "Siempre va a ser interesante que te contacten de Colo Colo. Jugar en una institución tan grande como esa es algo que cualquier jugador valora", señaló.

Asimismo, el jugador de 30 años desmintió rumores sobre algún acercamiento declarando que "jamás me ofrecí a jugar en Colo Colo. Las intenciones de jugar siempre van a estar, pero llamar al club y ofrecerme, no. Creo que así no funcionan las cosas. Tiene que haber una intención de ambas partes".

A pesar de encontrarse libre, Rodríguez sigue preparándose para enfrentar de la mejor manera su futuro entrenando de manera particular. "Sé lo profesional que soy, cómo me cuido y cómo me entreno" dijo el atacante.

El exjugador de DC United de Estados Unidos no ha recibido ofertas del fútbol chileno, pero según señala, se "estarían trabajando" propuestas del extranjero para continuar con su carrera.