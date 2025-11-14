Gary Medel negó veracidad de supuesto chat íntimo: "Yo no hablo así"

Tras una indirecta en redes sociales, el mediocampista Gary Medel descartó ser el autor de mensajes íntimos que se le atribuyeron directamente por programas de farándula.

En el programa "Zona de Estrellas", del canal Zona Latina, la panelista Camila Campos dijo haberse contactado con el jugador para aclarar la situación: "Señaló que aquellas imágenes filtradas por la prensa de espectáculos son total y absolutamente falsas".

"No es él el del pantallazo. Desmiente rotundamente ser el emisor del mensaje. No pertenece a su teléfono, no es él de acuerdo a sus palabras", agregó Campos.

Finalmente, la comunicadora leyó uno de los mensajes con el que Medel descartó la veracidad de la captura de pantalla: "Esos WhatsApp que dicen 'no estoy ñay' (sic), es mentira, yo no hablo así".

Además, Medel, según Campos, aclaró que está soltero, por lo que además del presunto chat con pedido de material sexual a una mujer, también descartó alguna infidelidad.