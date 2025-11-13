Gary Medel reaccionó tras filtración de revelador chat íntimo

Gary Medel rompió el silencio de una manera muy particular tras la filtración de un comprometedor chat íntimo que lo puso en el ojo del huracán. El jugador reaccionó a la polémica con una desafiante publicación en su cuenta de Instagram, donde se le ve entrenando intensamente con Universidad Católica, acompañada de un breve, pero directo mensaje: "Que hablen los perros".

El escándalo se desató después de que la periodista Cecilia Gutiérrez reveló supuestas conversaciones del futbolista con otra mujer. En los chats expuestos, Medel le pidió fotos y videos íntimos, además de proponerle un encuentro a espaldas de su pareja, Francisca González, con quien se encontraba de viaje en Río de Janeiro.

En medio del revuelo mediático, la respuesta del bicampeón de América llegó a través de una historia de Instagram. El defensor compartió una foto en la que aparece en pleno trabajo físico en el complejo de Universidad Católica. La imagen fue musicalizada con la canción "No Ando Solo" y llevaba el escueto y potente texto que fue interpretado por sus seguidores como una clara respuesta a la controversia.

Hasta ahora, esta ha sido la única reacción pública del jugador de Universidad Católica frente a la polémica. Con su publicación, Gary Medel parece dejar en claro que su foco está puesto en su rendimiento deportivo, optando por ignorar las especulaciones sobre su vida privada mientras se concentra en su presente en el club.