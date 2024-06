Medel advierte en su llegada a Boca Juniors: "No me gusta estar en el banco"

El futbolista chileno Gary Medel, que ya vive sus primeros días como nuevo refuerzo de Boca Juniors, entregó una advertencia en la víspera de lo que puede ser su redebut en el equipo argentino: "Me gusta competir, jugar y no estar en el banco", afirmó el exVasco da Gama.

En entrevista con el medio oficial del club, Medel aseguró que llega con la intención de "entregar lo mejor" y replicar lo que vivió en su primera etapa en el cuadro Xeneize, la que fue -detalló- "muy linda, de mucha experiencia y en la que gané bastante viviendo al fútbol argentino, que es extraordinario y muy competitivo".

En esta línea, tuvo palabras de elogio para Juan Román Riquelme, presidente de Boca, quien ha sido uno de los grandes precursores para su llegada al club: "La relación con él siempre fue muy abierta y amigable. Siempre fue muy cercano", destacó.

"Me gusta ver a los exjugadores trabajando acá, habla bien de la dirigencia, que tiene gente que saben lo que es sentir esta camiseta", puntualizó el "pitbull".

Respecto a su abrupta salida de Vasco da Gama en Brasil, el histórico defensa de la selección chilena aseguró que lo sacaron "sin saber por qué del equipo", del que fue hasta capitán el año pasado, una situación que "lo cansó".

Asimismo, advirtió en su llegada a Boca que le gusta "competir, jugar y no me gusta estar en el banco. Nunca en mi carrera (he sido suplente), he tenido la suerte de siempre jugar de titular".

Plantel y posible debut

Medel también destacó el plantel que tiene Boca Juniors para esta temporada, con una "mixtura de jugadores con experiencia y jerarquía, pero también con jugadores que están creciendo bastante, que tienen 22-23 años y que están yendo a la selección".

"Es una alegría muy grande para el club que pueden sacarse ese tipo de jugadores, (por lo que un consejo es) que sigan creciendo, que la rompan aquí y luego cumplan su sueño de jugar en la selección o irse a Europa (...) que sean muy profesionales dentro y fuera de la cancha, yo llevo bastantes años en el fútbol y sé lo que he trabajado, soy un chico que trabaja mucho, que entrena, que se cuida y por eso estoy aquí en Boca", analizó el exfutbolista de la Universidad Católica.

Finalmente, reveló que ya está a disposición del director técnico Diego Martínez para su debut, una opción que lo ha tenido nervioso desde su llegada, dado la "la inmensidad que tiene Boca".

"No sabía la inmensidad que tiene Boca cuando era chico, después cuando me fui me di cuenta lo gigante que es en el mundo", cerró Medel, que podría sumar minutos este miércoles por Copa Argentina.