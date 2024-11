Torta que buscaba homenajear a Messi se volvió viral y comparan imagen con Medel

La conquista de la Copa del Mundo de la selección argentina en Qatar 2022 fue la temática elegida por el programa de competencia culinaria "Bake Off", del canal argentino Telefé, no obstante, los resultados no fueron los esperados.

Fue así como el cantante urbano Callejero Fino decidió homenajear a Lionel Messi, sin embargo, el resultado final no se pareció tanto al rosarino y en las redes sociales incluso lo compararon con el chileno Gary Medel.

El pastel buscaba replicar a Messi en el momento previo a levantar el trofeo y el beso a la Copa, pero el poco parecido con el rosarino rápidamente hizo explotar las redes.

Mira acá la foto