Tópicos: Deportes | Fútbol | Huachipato

Huachipato goleó a Naval de Talcahuano en inicio de la Copa Biobío

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

También empataron Deportes Concepción y Comunal Cabrero.

Llévatelo:
Huachipato goleó por 4-0 a Naval de Talcahuano este martes, en el duelo inicial del Grupo A de la Copa Biobío 2025.

El conjunto acerero dominó en el Estadio Huachipato-CAP ante 2.259 personas, con goles de Renzo Malanca, Claudio Torres, Luciano Arriagada y Ezequiel Morales.

Con el resultado, Huachipato quedó puntero en el Grupo A, que también integra Universidad de Concepción.

En esta misma jornada también jugaron Deportes Concepción y Comunal Cabrero ante 2.049 espectadores en el Estadio "Ester Roa", con un empate 0-0 por la primera fecha del Grupo B.

La próxima fecha de la Copa Biobío será este jueves 25 de septiembre. Esta es la programación:

  • Huachipato vs. Universidad de Concepción. 18:00 horas. Estadio Huachipato-CAP
  • Lota Schwager vs. Comunal Cabrero. 19:00 horas. Estadio "Ester Roa"

