Jaime García en su llegada a Huachipato: Cuando te dejan trabajar tranquilo no hay crítica

El entrenador Jaime García compartió esta jornada una extensa entrevista junto a Cooperativa Deportes, en donde repasó su llegada a Huachipato para la temporada 2025 del Campeonato Nacional y dedicó palabras a la formación de jugadores chilenos para el futuro de la selección

"Estoy contento. Cuando creen en ti y te dejan trabajar tranquilo no hay mucha crítica al momento de asumir. Mantengo la misma esencia desde Ñublense, pero he ido mejorando detalles que el fútbol te lo pide", comenzó mencionando el estratega nacional.

Roces con la dirigencia: Los detalles del despido de Jaime García en S. Wanderers #CooperativaContigo https://t.co/YA1I3cb6ZF pic.twitter.com/N23a9HoXI1 — Cooperativa (@Cooperativa) October 4, 2024

Tras esto, García puntualizó que: "Huachipato es un equipo joven, didáctico, flexible y se somete al buen toque basado en un ataque vertiginoso. Es un equipo que viene de salir campeón, por lo que me voy a tener que acomodar a ellos".

"Todavía soy ese entrenador que prefiere guiar al jugador. En esta época quieren todo rápido, confundiendo los roles. Se les da muy fácil todo y creen que el técnico tiene por obligación colocarlo, pero no me rijo por esa estructura", expuso en torno a su rol.

Formación de jugadores competitivos en el plano local

Jaime García también se tomó el tiempo de apuntar a la escasez de jugadores, argumentando que: "Abajo falta madurez. Cuando tienes 20 millones de habitantes y una camada de 50 jugadores algo raro está pasando. Los chicos no se están desarrollando y llegamos con jugadores desarmados desde la sub 14 hacia arriba".

"Por más que nos abastecemos, hay una sequía de jugadores y en algún momento se va a estancar. En estos cinco días que estuve en Huachipato noté que tienen el 50 por ciento de los jugadores a la selección, pero llegan pocos al primer equipo", criticó.

García mantuvo esa línea para decir: "Quieren ser futbolista antes de estudiar, pero no se puede. El equipo debe preocuparse que se termine su escuela o universidad. Llegan a los 17 años y la formación es horrible, por lo que los jugadores parten a préstamo en distintas divisiones hasta llegar recién a los 25 listos para competir".

Finalmente, el exentrenador de Ñublense comparó esta situación con la voluntad de Alexander Aravena diciendo: "Él era respetuoso, no tenía techo para entrenar y nos quedábamos esa media hora más para mejorar. Siempre con disposición y nunca con arrogancia. Cuando lo sacaba me preguntaba '¿Qué me faltó o necesito mejorar?' y nunca me dijo '¿Por qué no me dejas jugar?'".