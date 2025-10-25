Mati Fernández a Humberto Suazo: Dios permita que queden más habitantes en el "Planeta Gol"

El ex mediocampista nacional Matías Fernández dedicó emotivas palabras para el delantero Humberto Suazo, quien anoche en el empate entre San Luis de Quillota y Deportes Copiapó decidió colgar los botines a los 44 años.

"Matigol", quien compartió con "Chupete" en Colo Colo, Deportes La Serena y la Selección chilena, asistió al emotivo partido en Quilllota utilizó sus redes sociales para despedir al "Chupete", sumándose a saludos como el que dejó Marcelo Bielsa.

"Fue un honor haber compartido en cancha, debes estar orgulloso de todo lo que lograste. Goleador en Chile, México, la selección y por si faltara, goleador del mundo", partió señalando Fernández en una de sus historias de Instagram.

"Matigol" destacó que "lo más maravilloso de todo es que terminas tu carrera junto a toda tu familia. Esa es la mayor victoria, deseando que Dios encamine tus nuevos pasos para que seas aún más victorioso en esta nueva etapa que comienzas hoy".

"Dios permita que queden más habitantes en el 'Planeta Gol', porque hoy se despidió el único que conozco", cerró.