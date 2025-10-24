Adiós de un ídolo: Humberto Suazo culminó su carrera como futbolista profesional

En un partido crucial, tanto en lo emotivo como en lo deportivo para la Liga de Ascenso, San Luis de Quillota empató con Deportes Copiapó y significó la despedida de Humberto Suazo del fútbol profesional con el último partido de su carrera.

El querido "Chupete" partió desde la banca, lo que no impidió que sea homenajeado al minuto 26, número de su dorsal, con una enorme ovación.

El cotejo un desarrollo parejo. El "León de Atacama" necesitaba el triunfo para poder optar a levantar el título, aunque en paralelo Universidad de Concepción se lo impidió con su victoria frente a Deportes Temuco.

Ambos elencos buscaron la portería, pero las máximas llegadas se dieron en los minutos finales.

Todo el "Lucio Fariña" se puso de pie para el ingreso de Humberto Suazo a los 65', en reemplazo de Javier Retamales. "Chupete" no tuvo una presencia únicamente testimonial, ya que se metió activamente en el juego.

Suazo trató de generar peligro con vistosos pases que sus compañeros no pudieron capitalizar. Copiapó también tuvo inmejorables ocasiones que Daniel Retamal logró controlar y así evitar un traspié en la noche especial de su experimentado delantero.

En cuanto al resultado, el punto dejó a Copiapó igualado en la cima con Universidad de Concepción, que vivirán una verdadera final en la última fecha, pues se enfrentarán entre ellos en el norte, el sábado 1 de noviembre a las 16:00 horas.