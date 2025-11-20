San Luis oficializó a Humberto Suazo como su nuevo director técnico

A casi un mes de concretarse su retiro del fútbol profesional, este jueves en San Luis de Quillota hicieron oficial los rumores y anunciaron a Humberto Suazo como su nuevo técnico de cara a la próxima temporada en la Liga de Ascenso.

"El presidente de San Luis de Quillota, César Villegas Urrutia junto al nuevo director técnico firman el acuerdo en el que marca el inicio de la carrera como estratega a Humberto Suazo Pontivo en nuestro Club", escribieron en un comunicado en la institución.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de San Luis de Quillota SADP (@sanluisdequillota)

Con esto, "Chupete" asume de inmediato el desafío de liderar al equipo, luego de haber sido ayudante y jugador bajo la dirección de Fernando Guajardo en la campaña en que el plantel estuvo a punto de meterse en la liguilla.

Si bien esta será la primera experiencia de Suazo dirigiendo a un equipo profesional, cabe mencionar que en 2017 ya estuvo al mando de categorías amateurs. Allí logró obtener su primer título regional junto a Puerta del Pacífico y clasificar a la sub 13 en el formato nacional.