Erick Pulgar alcanzó nueva final con Flamengo tras batir a Pyramids en la Intercontinental
Erick Pulgar alcanzó una nueva final con Flamengo tras batir a Pyramids en la Intercontinental por 2-0 con goles de Léo Pereira y Danilo. Ahora el equipo del chileno, que ganó la Challenger Cup con este triunfo, deberá enfrentar a PSG el miércoles 17 de diciembre a las 14:00 horas por el trofeo principal de la competencia.
