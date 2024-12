Crespo detalló sus problemas con Bielsa: Había cosas que no podía entender ni aceptar

El exfutbolista argentino y ahora entrenador Hernán Crespo detalló sus problemas con Marcelo Bielsa en relación al periodo en que estuvo como DT de la selección trasandina desde los años 1998 hasta el 2004, en el canal de YouTube Clank!, conducido por el periodista Juan Pablo Varsky.

El delantero reveló que tuvo que omitir algunos hechos para no afectar a su selección: "Había cosas que no podía entender ni aceptar de Bielsa, pero callé por respeto al equipo. Sin embargo, hubo un límite".

También recordó un partido en particular: "Jugamos contra Brasil, y me manda a un lugar que no es mío. Acepté por ser profesional, pero no estaba bien. Volvió a hacer lo mismo en el partido siguiente".

"Cuando jugábamos bien, me sacaba. Cuando no jugábamos bien, me sacaba igual. ¿Entonces cuál era el criterio?, expresó.

Además se refirió al momento en cuando abandonó la selección argentina: "No voy a repetir exactamente lo que me dijo, pero fue algo que me dolió como profesional. No aguanté más y decidí que no iba a seguir".

Por último, Marcelo Bielsa hace algunos años habló sobre esta situación y admitió: Sé que lo defraudé. Lo que hice estuvo mal y aprendí de ello.