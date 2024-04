CSKA Moscú contó con Víctor Dávila en la caída ante Baltika de Ángelo Henríquez

CSKA de Moscú, elenco que tuvo a Víctor Dávila desde el arranque, llegó a su cuarto partido en liga sin triunfos tras caer por 3-1 en su visita a Baltika, cuadro que contó con la titularidad de Ángelo Henríquez, durante la vigesimosexta jornada de la Primera División en Rusia.

El duelo animado en el Estadio de Kaliningrado tuvo a los locales abriendo el marcador gracias a un lanzamiento penal de Kristijan Bistrović (51'). Tras esto, Alex Fernandes (76') y Kirill Kaplenko (85') ampliaron la ventaja antes de que Kirill Glebov (90') descontase sobre el final.

Por su parte, los delanteros chilenos tuvieron una opaca presentación que no se condijo con el resultado. Henríquez disputó 79 minutos y no tuvo muchas chances para aportar en el marcador, mientras que Dávila no logró evitar la caída de su escuadra antes de salir a los 81'.

Con el resultado CSKA quedó séptimo en la tabla de posiciones con 38 puntos. Por otro lado, Baltika escapó de la zona de descenso subiendo al doceavo lugar con 26 unidades.