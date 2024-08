De Paul recordó a Pizzi en Valencia: Era el DT, me llamó y cuando llegué dijo "me echaron"

El seleccionado argentino Rodrigo de Paul reveló una curiosa anécdota sobre Juan Antonio Pizzi y su paso por el club español Valencia a mediados de 2014, a pedido del alguna vez DT de La Roja.

"Yo en Racing estaba muy bien, tenía 18 años y era el capitán del equipo. Pasó todo muy rápido. En Valencia estaba Pizzi de entrenador, me llamó y me dijo: 'Voy a formar un equipo alrededor tuyo'. Ahí dije, 'es la mía, me voy'", contó al canal de podcast Luzu TV.

"El día que yo llego, entro al hotel y sale Pizzi con las valijas y dice: 'Me echaron'. No lo podía creer, ya me habían comprado", sumó.

De Paul, actualmente en Atlético de Madrid, sumó que "luego llegó otro entrenador, un portugués. Todo súper bien. El primer partido, estaba en el banco, entro 40 segundos y me echaron. Pegué un codazo". Por aquello recibió cuatro fechas de castigo y dijo que estuvo "liquidado".

Tras dos temporadas en tierras valencianas, De Paul jugó en Udinese entre 2016 y 2021 antes de arribar a Atlético de Madrid.