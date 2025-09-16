Detienen a barrista involucrado en la golpiza a hinchas de la U en Avellaneda

Las primeras repercusiones ya se hacen sentir tras los incidentes en el Libertadores de América, recinto donde los algunos barristas de Independiente agredieron brutalmente a hinchas de Universidad de Chile en medio de un duelo por la Copa Sudamericana.

Según detalló la prensa argentina, el involucrado identificado como Federico Argüello intentaba ingresar al Estadio de Berazategui para ver el partido entre los locales y Muñiz, válido por el torneo de Primera C del país trasandino.

Allí, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) logró identificar al agresor mediante la utilización de teléfonos inteligentes para verificar la identidad del imputado por lesiones graves de aquella fatídica noche del 20 de agosto.

Argüello, miembro de la primera línea de los "Dueños de Avellaneda" (facción oficial que domina la tribuna de Independiente), se encontraba prófugo y, dadas las circunstancias, es poco probable que pueda solicitar formalmente su excarcelación al Juez de Garantías.