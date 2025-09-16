Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago20.3°
Humedad48%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

Detienen a barrista involucrado en la golpiza a hinchas de la U en Avellaneda

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El involucrado fue identificado intentando ingresar a un partido de la Primera C.

Detienen a barrista involucrado en la golpiza a hinchas de la U en Avellaneda
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Las primeras repercusiones ya se hacen sentir tras los incidentes en el Libertadores de América, recinto donde los algunos barristas de Independiente agredieron brutalmente a hinchas de Universidad de Chile en medio de un duelo por la Copa Sudamericana.

Según detalló la prensa argentina, el involucrado identificado como Federico Argüello intentaba ingresar al Estadio de Berazategui para ver el partido entre los locales y Muñiz, válido por el torneo de Primera C del país trasandino.

Allí, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) logró identificar al agresor mediante la utilización de teléfonos inteligentes para verificar la identidad del imputado por lesiones graves de aquella fatídica noche del 20 de agosto.

Argüello, miembro de la primera línea de los "Dueños de Avellaneda" (facción oficial que domina la tribuna de Independiente), se encontraba prófugo y, dadas las circunstancias, es poco probable que pueda solicitar formalmente su excarcelación al Juez de Garantías.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada