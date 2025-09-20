Exseleccionado ecuatoriano Jonathan González fue asesinado a los 31 años

El futbolista ecuatoriano Jonathan 'Speedy' González, del club 22 de Julio en la Segunda División de su país, fue asesinado en la ciudad de Esmeraldas en un ataque armado, según confirmó en un comunicado la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

La Federación lamentó la muerte de González, de 31 años, el pasado 19 de septiembre y expresó su pesar hacia la familia del jugador, sus compañeros y a todos los miembros del club 22 de Julio.

De acuerdo a la Policía, González fue acribillado a disparos dentro de su domicilio, ubicado en un sector denominado Vista al Mar, de la ciudad de Esmeraldas. En el ataque quedó herida otra persona que murió cuando era trasladada a un centro médico.

El futbolista había formado parte de la selección ecuatoriana sub 20 y llegó a ser convocado en varias ocasiones a la selección absoluta de Ecuador, siendo parte de su plantel en la Copa América Chile 2015.

Debutó con el Independiente del Valle en el año 2013, jugó en México con Leones Negros, León, Dorados y también vistió la camiseta de Olimpia de Paraguay, que se sumó a las condolencias por su trágica partida.

Lamentamos el fallecimiento de Jonathan González, futbolista que defendió nuestra camiseta en el año 2017.



En este momento de profundo dolor, acompañamos a los miembros de su familia y allegados.



QEPD. pic.twitter.com/DccGD0LE3e — Club Olimpia (@elClubOlimpia) September 20, 2025

Descanse en Paz 🕊️ pic.twitter.com/fGCiGuzfGr — Club León (@clubleonfc) September 20, 2025

Luego volvió a Ecuador para militar en Liga Deportiva Universitaria de Quito, Deportivo Cuenca, Delfín, Aucas, Mushuc Runa, Vargas Torres y 22 de Julio.