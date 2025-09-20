Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

Exseleccionado ecuatoriano Jonathan González fue asesinado a los 31 años

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El futbolista perdió la vida tras ser acribillado en su casa.

Exseleccionado ecuatoriano Jonathan González fue asesinado a los 31 años
 Club León (Archivo)
En portada

El futbolista ecuatoriano Jonathan 'Speedy' González, del club 22 de Julio en la Segunda División de su país, fue asesinado en la ciudad de Esmeraldas en un ataque armado, según confirmó en un comunicado la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

La Federación lamentó la muerte de González, de 31 años, el pasado 19 de septiembre y expresó su pesar hacia la familia del jugador, sus compañeros y a todos los miembros del club 22 de Julio.

De acuerdo a la Policía, González fue acribillado a disparos dentro de su domicilio, ubicado en un sector denominado Vista al Mar, de la ciudad de Esmeraldas. En el ataque quedó herida otra persona que murió cuando era trasladada a un centro médico.

El futbolista había formado parte de la selección ecuatoriana sub 20 y llegó a ser convocado en varias ocasiones a la selección absoluta de Ecuador, siendo parte de su plantel en la Copa América Chile 2015.

Debutó con el Independiente del Valle en el año 2013, jugó en México con Leones Negros, León, Dorados y también vistió la camiseta de Olimpia de Paraguay, que se sumó a las condolencias por su trágica partida.

Luego volvió a Ecuador para militar en Liga Deportiva Universitaria de Quito, Deportivo Cuenca, Delfín, Aucas, Mushuc Runa, Vargas Torres y 22 de Julio.

