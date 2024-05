Falsa alarma: Hinchas invadieron la cancha para festejar un ascenso que no lograron

Una insólita situación se vivió en la Segunda División de Países Bajos, donde los fanáticos y jugadores de Roda JC festejaron en plena cancha un ascenso que aún no consiguen.

En la penúltima jornada el club aurinegro necesitaba ganar y que Groningen, en simultáneo, pierda para sellar su retorno a la Eredivisie. El escenario se estaba cumpliendo al fin del duelo de Roda, cuyos hinchas saltaron al césped con el silbatazo final.

Sin embargo, el otro partido aún no terminaba y Groningen anotó el empate ante Telstar a los 90+5', extendiendo la pelea hasta la última fecha.

Ahora, con tres puntos de diferencia en busca del segundo cupo de ascenso, ambos coincidentemente se enfrentarán en el partido final, el viernes 10 de mayo; a Groningen solo le sirve ganar para subir por diferencia de gol, a Roda le basta el empate. Willem II ya tiene la promoción asegurada, aunque Roda tiene opciones de campeonar.

- Revisa el particular momento en tierras neerlandesas:

03/05/2024 Netherlands🇳🇱

Roda JC supporters invading the pitch, thinking they secured promotion to the Eredivisie... Until FC Groningen scored in 90+5 and the promotion party got cancelled. 😂👀



Next week Groningen will play Roda JC at home, winner will be promoted! pic.twitter.com/1fB76dePfO