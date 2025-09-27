FIFA castigó a Rodrigo Holgado por un año en caso de falsificación de papeles

Rodrigo Holgado, delantero de América de Cali y nacido en Argentina, fue suspendido un año por la FIFA por presentar documentos falsos para jugar con la selección de Malasia.

El propio club América de Cali informó en un comunicado que fueron "notificados de la sanción impuesta por la FIFA al jugador Rodrigo Holgado, que consiste en doce meses de inhabilitación para participar en cualquier tipo de actividad relacionada con el fútbol, la cual empezará a regir a partir de la fecha de la notificación".

En total fueron castigados siete jugadores nacionalizados por Malasia, por infracciones vinculadas a la falsificación de documentos en el marco de las Clasificatorias de la Copa Asiática 2027: Facundo Garcés, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, João Figueiredo, Jon Irazábal y Héctor Hevel.

Los siete futbolistas participaron el pasado 10 de junio en el encuentro frente a Vietnam. Tras ese partido, la FIFA recibió una denuncia cuestionando la elegibilidad de varios de ellos.En esa ocasión, Holgado, exCoquimbo Unido y Audax Italiano, marcó uno de los cuatro goles de Malasia. En otro partido, contra Palestina, jugó, pero no anotó.

El fallo conlleva además a una multa de 350.000 francos suizos (unos 420.782.000 pesos chilenos) impuesta a la Asociación de Fútbol de Malasia (FAM), que presentó consultas de elegibilidad ante la FIFA utilizando documentación falsificada.

América de Cali añadió que tanto la Asociación de Fútbol de Malasia como Holgado interpondrán los recursos correspondientes previstos en el Código Disciplinario de la FIFA, con el "fin de que la decisión sea revisada en las instancias competentes".